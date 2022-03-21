РИАМО - 21 мар. Первые семьи–собственники аварийного жилья из Волоколамска начали получать сертификаты, с помощью которых они смогут самостоятельно купить новую жилплощадь в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Первые сертификаты на покупку нового жилья в понедельник были вручены семьям Волоколамского округа, которые выбрали данную меру социальной поддержки. До конца апреля сертификаты получат еще 16 семей, живущих в аварийных домах на территории округа.

Средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома (без земельного участка). Приобрести новое жилье можно в любом городе Подмосковья.

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 квадратных метра. Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в областную госпрограмму переселения.

До конца 2023 года в Волоколамске планируется переселить 63 семьи (151 человек), проживающих в аварийных домах площадью более 2,3 тыс. квадратных метров.