РИАМО - 21 мар. Сотрудники газовой службы в Московской области обязаны совершать обходы исключительно в фирменной сезонной одежде с логотипом предприятия, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Кроме того, каждый специалист должен иметь при себе удостоверение сотрудника «Мособлгаза». Данный документ он обязан предъявить по первому требованию абонента. Удостоверение имеет синий цвет, в нем указаны фамилия, имя, отчество сотрудника и его должность, а также там должна стоять подпись директора филиала предприятия.

«Для повышения безопасности жителей «Мособлгаз» ввел систему идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. Отсканировав QR-код с личной карточки специалиста c помощью сканера, встроенного в мобильное приложение АО «Мособлгаз», можно будет увидеть подробную информацию о сотруднике», — объяснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Техобслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год, оно необходимо для поставки газа. При этом о проверке коммунальные и газовые службы сообщают заранее.

Во время обходов и проверок, которые проводятся в соответствии с договором на техобслуживание, жителей просят не препятствовать работе специалистов и обеспечить им доступ к газовому оборудованию.

Оформить заявку на заключение договора на обслуживание газового оборудования можно на портале «Добродел». Сообщения от жителей поступают сотрудникам министерства энергетики Московской области, которые обрабатывают заявки в течение 8 дней.

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