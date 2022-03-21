РИАМО - 21 мар. В разных российских регионах мошенники стали использовать новые способы обмана граждан для совершения дистанционных хищений с банковских счетов: теперь телефонные аферисты стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

«Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений. Кроме того, мошенник также может предложить успеть взять кредит под низкий процент.

Некоторых жертв убеждали взять кредит и перевести его на безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС-сообщениях коды. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, добавила Волк.

В МВД напомнили, что граждане должны внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, если в них требуют провести какие-то финансовые операции. При этом ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам информацию о своих банковских счетах.