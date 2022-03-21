РИАМО - 21 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому от занимаемой должности руководителя департамента инвестиционной и промышленной столицы освобождается Александр Прохоров. Документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«Освободить Прохорова Александра Владимировича от занимаемой должности руководителя департамента инвестиционной промышленной политики города Москвы и уволить с государственной службы города Москвы по собственной инициативе», - сказано в документе.

Указ подписан в понедельник.

В 2006 году Прохоров окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Также учился в Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. C 2005 по 2010 годы работал в коммерческих организациях.

С 2010 года он работал в управлении Федеральной антимонопольной службы по Москве. В 2012 году стал замруководителя департамента земельных ресурсов столицы. С 2013 года начал работать в департаменте городского имущества Москвы. В 2014 году получил должность первого замруководителя департамента городского имущества города, а осенью 2018 года был назначен главой департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.