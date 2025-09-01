Машина протаранила ворота российского консульства в Сиднее
Машина протаранила ворота консульства России в Сиднее, пострадал полицейский, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9News.
Подозреваемого задержали. Известно, что ему 39 лет.
«…как утверждается, он протаранил ворота на своей машине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый сотрудничает с силовиками в расследовании дела. Пострадавший полицейский получил травму руки.
Ранее пассажирский поезд протаранил легковую машину на ж/д переезде в Благовещенске Амурской области.