РИАМО - 19 мар. Зарубежные компании, которые ушли с российского рынка из-за введенных санкций, хотят вернуться, но боятся, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Западные страны ввели в отношении страны экономические санкции. В частности, из РФ ушел ряд зарубежных компаний.

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие решения властей стран Запада создают ощущение, что подобное происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры.

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся». Наш рынок терять никто не хочет – на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой – реальные деньги, перевешивает второе», – добавил Медведев.

По его словам, в России также ограничен запас терпения по данному вопросу.

Зампред Совбеза РФ уточнил, что в стране нужно развивать свое производство там, где этого еще не сделали. Такая задача сложна, особенно в сегодняшних условиях, но выполнима.