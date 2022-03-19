РИАМО - 19 мар. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что коллапса в российской экономике из-за введенных санкций не будет.

Он отметил, что у России есть все возможности для собственного развития. Медведев добавил, что ранее введенные западными странами санкции пошли стране только на благо, заставили развивать импортозамещение, работать в сфере новых технологий, продуктов и лекарств.

«Правительство уже приняло оперативные решения для поддержки наших людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора – в общем, коллапса в экономике не будет», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Российская военная спецоперация началась на Украине 24 февраля. После этого США, Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить экономические санкции против РФ, а зарубежные компании – покидать отечественный рынок.

Россия прорабатывает ответ на экономические санкции со стороны Запада>>