РИАМО - 19 мар. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением с улицы Коммунистической в Раменском, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Полицейские при проведении оперативно-разыскных мероприятий за данное преступление задержали мужчину 1975 года рождения. Нападение было совершено в ходе ссоры.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».