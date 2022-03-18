РИАМО - 18 мар. В пятницу в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться в зоне действия антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области — от нуля до плюс 5 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление ближе к середине дня составит 769 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха — около 50%.

В Московском регионе сохраняется высокое атмосферное давление, содержание кислорода в воздухе повышенное. В это время года из-за перепадов температуры и колебаний давления погода может быть дискомфортной, у людей может наблюдаться нарушение сна и снижение эмоционального фона. Рекомендуется наладить режим труда и отдыха, заниматься спортом.