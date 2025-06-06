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Похожий на взрывчатку предмет нашли под колесом Kia Optima на западе Москвы

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружили под колесом автомобиля Kia Optima на западе столицы. На месте работают силовики и взрывотехники, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу утром на улице Леси Украинки в районе Кунцево. Сначала специалисты осмотрели автомобиль каршеринга Geely Coolray, но не обнаружили на нем СВУ.

Подозрительный предмет был найден под колесом припаркованной поблизости Kia Optima. В настоящее время взрывотехники занимаются обезвреживанием взрывного устройства с использованием робота-сапера.

Территорию вокруг заминированного автомобиля оцепили.