«Краш» и «расслабон»: Медведев перевел повесть Гоголя на язык зумеров

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан России с Днем русского языка и продемонстрировал, как отрывок из повести Николая Гоголя «Страшная месть», входящего в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», мог бы выглядеть на языке разных поколений, сообщает aif.ru .

Были представлены: авторская версия, переложение для молодежи 1970-1980-х годов, а также классический текст, переведенный на сленг зумеров с применением технологий искусственного интеллекта.

В последней версии, в частности, встречаются такие слова, как «краш», «расслабон» и «стример».

«Выбирайте, что вам ближе. Но это все — живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая все ему чужеродное. С Днем великого Русского языка!» — написал Дмитрий Медведев в соцсети «ВКонтакте».