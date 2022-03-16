Кредитные каникулы в 2022 году: кто и по каким займам может оформить в Московском регионе

Законодательство
Федеральный закон № 106-ФЗ, в котором был прописан механизм кредитных каникул, был принят в разгар пандемии в 2020 году. 8 марта 2022 года в него были внесены поправки, возобновляющие кредитные послабления. Они призваны поддержать граждан в период санкционного давления Запада.
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По каким займам можно оформить каникулы
Под кредитными каникулами понимают льготный период кредитования, когда можно либо не осуществлять ежемесячные платежи по займу, либо сделать их меньше. При этом никаких штрафных санкций и последствий для кредитной истории не подразумевается.
Кредитные каникулы можно оформить на разные типы займов, причем для каждого правительство установило максимальные суммы:
– ипотека (в Москве – 6 миллионов рублей, в Московской области – 4 миллиона рублей);
– потребительский кредит наличными (300 тысяч рублей для физлиц);
– автокредит (700 тысяч рублей);
– задолженность по кредитной карте (100 тысяч рублей).
Соответственно, именно полная сумма кредита, а не остаток по выплате должна быть меньше установленного лимита.
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Условия и сроки
Кредитными каникулами можно воспользоваться только один раз, однако сделать это возможно по каждому из типов займов. При этом кредитные каникулы доступны тем, кто уже брал их в 2020 году.
Каникулы будут работать для заемщиков банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.
Еще одно условие: кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года.
Определить длительность каникул вправе сам заемщик. Максимальный обозначенный в законе срок – полгода. При этом в любой момент кредитных каникул можно погасить сумму кредита или ее часть без прекращения льготного периода. В этом случае деньги пойдут на выплату основного долга.
В период каникул проценты на сумму долга продолжат начисляться – их нужно будет выплатить позднее. По потребительским ссудам и кредитным картам проценты будут начисляться по ставке 2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга. По ипотеке проценты начисляются в соответствии с договором.
По возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, а потом погашает пропущенные платежи.
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Кто может рассчитывать на каникулы
Подать заявление на отсрочку платежей по кредитам и займам можно, если финансовое положение серьезно ухудшилось из-за санкций. Доход заемщика должен снизиться за последний месяц больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Учтите, что среднемесячный доход – это не только зарплата, но и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и прочее.
Снижение дохода нужно подтвердить документами:
– справкой 2-НДФЛ с места работы;
– документом об увольнении с работы;
– справкой о регистрации в качестве безработного;
– больничным листом.
Именно их может запросить банк. Также кредитор вправе обратиться для проверки данных в профильные организации: Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования.
Как подать заявление
Подать заявление на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2022 года, но правительство может продлить этот срок.
Чтобы подать заявку, необходимо лично прийти в отделение вашего банка. При этом некоторые банки предоставляют возможность оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете на официальном сайте.
Предоставить необходимые документы банку нужно в течение 90 дней после обращения за кредитными каникулами. Этот срок могут продлить по уважительной причине еще на 30 дней. Банк, в свою очередь, должен рассмотреть документы и принять решение в течение пяти дней.
Особенности каникул для ипотеки
Параллельно с новыми кредитными каникулами, которые можно оформить для ипотеки, действуют ипотечные каникулы. Это два разных механизма. Так, кредитные каникулы – это, по сути, разовая мера, а ипотечные каникулы – постоянное условие, которым можно воспользоваться с 2019 года.
Если ваша ипотека больше установленного лимита, имеет смыл воспользоваться именно ипотечными каникулами или обсудить с кредитором возможность реструктуризации долга (это может быть сокращение размера платежа и увеличение срока кредита). Банкам рекомендовано идти навстречу заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.
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