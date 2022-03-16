Кредитные каникулы в 2022 году: кто и по каким займам может оформить в Московском регионе

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Кредитными каникулами можно воспользоваться только один раз, однако сделать это возможно по каждому из типов займов. При этом кредитные каникулы доступны тем, кто уже брал их в 2020 году.

Каникулы будут работать для заемщиков банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Еще одно условие: кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года.

Определить длительность каникул вправе сам заемщик. Максимальный обозначенный в законе срок – полгода. При этом в любой момент кредитных каникул можно погасить сумму кредита или ее часть без прекращения льготного периода. В этом случае деньги пойдут на выплату основного долга.

В период каникул проценты на сумму долга продолжат начисляться – их нужно будет выплатить позднее. По потребительским ссудам и кредитным картам проценты будут начисляться по ставке 2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга. По ипотеке проценты начисляются в соответствии с договором.

По возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, а потом погашает пропущенные платежи.

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