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  2. Кредитные каникулы в 2022 году: кто и по каким займам может оформить в Московском регионе
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Кредитные каникулы в 2022 году: кто и по каким займам может оформить в Московском регионе

На какие займы распространяются новые кредитные каникулы, какие есть условия и кто их может оформить, – в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
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Законодательство

  страница Администрации г.о. Щелково в соцсети "Вконтакте"

Федеральный закон № 106-ФЗ, в котором был прописан механизм кредитных каникул, был принят в разгар пандемии в 2020 году. 8 марта 2022 года в него были внесены поправки, возобновляющие кредитные послабления. Они призваны поддержать граждан в период санкционного давления Запада.

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По каким займам можно оформить каникулы

© flickr.com,Vsevolod Knyazev

Под кредитными каникулами понимают льготный период кредитования, когда можно либо не осуществлять ежемесячные платежи по займу, либо сделать их меньше. При этом никаких штрафных санкций и последствий для кредитной истории не подразумевается.

Кредитные каникулы можно оформить на разные типы займов, причем для каждого правительство установило максимальные суммы:

– ипотека (в Москве – 6 миллионов рублей, в Московской области – 4 миллиона рублей);

– потребительский кредит наличными (300 тысяч рублей для физлиц);

– автокредит (700 тысяч рублей);

– задолженность по кредитной карте (100 тысяч рублей).

Соответственно, именно полная сумма кредита, а не остаток по выплате должна быть меньше установленного лимита.

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Условия и сроки

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Кредитными каникулами можно воспользоваться только один раз, однако сделать это возможно по каждому из типов займов. При этом кредитные каникулы доступны тем, кто уже брал их в 2020 году.

Каникулы будут работать для заемщиков банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Еще одно условие: кредит должен быть оформлен до 1 марта 2022 года.

Определить длительность каникул вправе сам заемщик. Максимальный обозначенный в законе срок – полгода. При этом в любой момент кредитных каникул можно погасить сумму кредита или ее часть без прекращения льготного периода. В этом случае деньги пойдут на выплату основного долга.

В период каникул проценты на сумму долга продолжат начисляться – их нужно будет выплатить позднее. По потребительским ссудам и кредитным картам проценты будут начисляться по ставке 2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга. По ипотеке проценты начисляются в соответствии с договором.

По возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, а потом погашает пропущенные платежи.

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4

Кто может рассчитывать на каникулы

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Подать заявление на отсрочку платежей по кредитам и займам можно, если финансовое положение серьезно ухудшилось из-за санкций. Доход заемщика должен снизиться за последний месяц больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Учтите, что среднемесячный доход – это не только зарплата, но и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и прочее.

Снижение дохода нужно подтвердить документами:

– справкой 2-НДФЛ с места работы;

– документом об увольнении с работы;

– справкой о регистрации в качестве безработного;

– больничным листом.

Именно их может запросить банк. Также кредитор вправе обратиться для проверки данных в профильные организации: Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования.

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Как подать заявление

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Подать заявление на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2022 года, но правительство может продлить этот срок.

Чтобы подать заявку, необходимо лично прийти в отделение вашего банка. При этом некоторые банки предоставляют возможность оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете на официальном сайте.

Предоставить необходимые документы банку нужно в течение 90 дней после обращения за кредитными каникулами. Этот срок могут продлить по уважительной причине еще на 30 дней. Банк, в свою очередь, должен рассмотреть документы и принять решение в течение пяти дней.

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Особенности каникул для ипотеки

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Параллельно с новыми кредитными каникулами, которые можно оформить для ипотеки, действуют ипотечные каникулы. Это два разных механизма. Так, кредитные каникулы – это, по сути, разовая мера, а ипотечные каникулы – постоянное условие, которым можно воспользоваться с 2019 года.

Если ваша ипотека больше установленного лимита, имеет смыл воспользоваться именно ипотечными каникулами или обсудить с кредитором возможность реструктуризации долга (это может быть сокращение размера платежа и увеличение срока кредита). Банкам рекомендовано идти навстречу заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации.

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