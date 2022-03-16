РИАМО - 16 мар. После приостановки работы иностранных сетей фаст-фуда в отечественных ресторанах и кафе может увеличиться прибыль, сообщила РИАМО гастрономический эксперт и продюсер, основатель продюсерского центра IF Studio Production Илона Федотова.

«Если они (иностранные сети фаст-фуда - ред.) решат покинуть рынок, в этом вижу лишь очевидные плюсы для сегмента HoReCa. Сотни тысяч посетителей из 850 ресторанов McDonald’s и сети KFC распределятся по российским ресторанам примерно того же ценового порядка», - рассказала Федотова.

По ее словам, приостановка работы такой сети, как McDonald’s, в целом должна положительно сказаться на прибыли российских заведений общественного питания.

Федотова отметила, что в условиях ухода из России популярных брендов одежды и как следствие отсутствия возможности привычного шоппинга люди будут тратить деньги на еду в качестве развлечения - от дорогого сегмента до фаст-фуда, плюс доставка. Приученному к ресторанной еде потребителю будет сложно отказаться от привычки вкусно поесть.

«Понятное дело, что в McDonald’s люди ходили в том числе за привычным и любимым вкусом, к которому были приучены с детства. Подозреваю, что ни одна российская сеть не сможет технологически обеспечить процесс на том же уровне. При том, что качество мы умеем держать, но наша еда все-таки другая», - отметила Федотова.

Она добавила, что на сегодняшний день ситуация с McDonald’s остается подвешенной. Сеть объявила о приостановке работы, но продолжает удерживать штат сотрудников.

Ранее в McDonald’s объявили о приостановлении работы в России из-за технических, операционных и логистических сложностей. В то же время сотрудники компании останутся на своих должностях. Кроме того, ранее компания Yum! Brands, в которую входит бренд KFC, объявила о приостановке работы своих ресторанов в РФ, так, планировалось закрыть 70 объектов сети KFC.