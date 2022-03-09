РИАМО - 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил певца Николая Баскова и альтиста и дирижера Юрия Башмета за активное участие в благотворительной деятельности в Подмосковье.

«Приветствую и Николая Викторовича Баскова, и Юрия Абрамовича (Башмета - ред.). Знаю, что вы активно участвуете, помогаете, очень солидарны с нами. Я хочу от всех поблагодарить за ваши добрые дела», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что эта деятельность заслуживает уважения.

Ранее народный артист СССР Юрий Башмет провел благотворительные концерты в Подмосковье для беженцев из Донбасса. Так же поступил и певец Николай Басков.