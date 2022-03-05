РИАМО - 5 мар. В субботу в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину прошел концерт дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» для жителей Подмосковья и беженцев из ЛНР и ДНР, передает корреспондент РИАМО.

На сцене музея прозвучал струнный секстет Петра Чайковского «Воспоминание о Флоренции». Помимо местных жителей, зрителями концерта стали беженцы из ЛНР и ДНР, которые в настоящее время живут в детском оздоровительном лагере в Клину.

«Классическая музыка уводит людей в хорошую сторону. Душа увеличивается в размерах. И неважно, в конце концов, какая страна, в каких отношениях находится. Музыка объединяет, делает людей лучше, добрее, это 100%», - рассказал Башмет.

Он добавил, что всегда рад выступать в Клину, тем более для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

«Спасибо Алене Дмитриевне Сокольской (главе городского округа Клин - ред.). Все с нами возятся, как мамочка с детками. Нас не только поселили, не только кормят, обувают-одевают в самое необходимое. Пожелания спрашивают, чего вы хотите», - рассказала Елена Коровкина, которая прибыла с детьми из ДНР.

По ее словам, первое время беженцы обживались на новом месте, разбирались с оформлением документов, детей определили в школы и детские сады. Со вчерашнего дня началась насыщенная культурная программа. В будущем она планирует вернуться домой. Для детей же главное хорошо закончить школу и поступить в институт, который выберут сами.

«Для меня республика родная, я ее бросать не собираюсь, наоборот хочу принимать участие в ее восстановлении», - отметила Коровкина.

По последним данным, в Подмосковье из ДНР и ЛНР прибыли 3774 человека, из них 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в местных школах, они обеспечены всем необходимым.

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