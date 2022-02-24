Как и чем можно помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Из-за обострения ситуации на Донбассе в Донецкой и Луганской народных республиках приняли решение о массовой эвакуации жителей в Россию. Более 40 российских регионов заявили о готовности принять беженцев, в том числе Московская область.

Во вторник, 22 февраля, из Таганрога в подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с беженцами. Волонтеры встретили более 900 человек, около 400 из которых — дети. Также жители Донбасса привезли с собой десять домашних животных. Эвакуированных разместили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Московскую область утром 24 февраля. В этот раз в Подмосковье приехали более 400 человек.

Начало спецоперации в Донбассе: что известно о ситуации утром 24 февраля>>