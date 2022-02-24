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Как и чем можно помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Где в Московском регионе открылись пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, читайте в материале РИАМО.
© пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Что случилось

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Из-за обострения ситуации на Донбассе в Донецкой и Луганской народных республиках приняли решение о массовой эвакуации жителей в Россию. Более 40 российских регионов заявили о готовности принять беженцев, в том числе Московская область.

Во вторник, 22 февраля, из Таганрога в подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с беженцами. Волонтеры встретили более 900 человек, около 400 из которых — дети. Также жители Донбасса привезли с собой десять домашних животных. Эвакуированных разместили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах городских округов Клин, Зарайск, Подольск, Пушкинский и Волоколамский.

Второй поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Московскую область утром 24 февраля. В этот раз в Подмосковье приехали более 400 человек.

Начало спецоперации в Донбассе: что известно о ситуации утром 24 февраля>>

Чем помочь жителям Донбасса

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московском регионе начали работать пункты приема гуманитарной помощи беженцам. Помочь людям можно как продуктами питания, так и предметами первой необходимости. Все товары должны быть новыми, а продукты — иметь длительный срок годности. Принести в пункты сбора гуманитарной помощи можно:

- еду (муку, воду, сахар, крупы, макароны, хлебобулочные изделия);

- товары для детей (детское питание, игрушки, книги, канцелярские товары, товары по уходу за детьми);

- средства личной гигиены (антисептики, душевые принадлежности, средства индивидуальной защиты, товары для ухода за лежачими и пожилыми);

- бытовую технику;

- одежду для взрослых и детей;

- другие предметы (пластиковую посуду, постельное белье).

Пункты сбора гуманитарной помощи в Москве

© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"

В столице пункт приема гуманитарной помощи открыли по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе ресурсного центра «Мосволонтер» по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Здесь еду, технику, средства личной гигиены будут принимать с 10:00 до 19:00.

Также в Москве открыли 11 пунктов приема гуманитарной помощи в коворкинг-центрах НКО по следующим адресам:

- ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 5;

- ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1;

- ул. Вересковая, д. 5;

- ул. Фортунатовская, д. 14;

- 4-й Вешняковский пр-д, д. 1, корп. 1;

- Варшавское ш., д. 76, корп. 2;

- ул. Винокурова, д. 2;

- Рублевское ш., д. 81, корп. 1;

- ул. Маршала Новикова, д. 5;

- ул. Остафьевская, д. 8, корп. 2;

- Зеленоград, 2-й мкр-н, корп. 239.

Работают эти точки с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 17:45.

Признание ДНР и ЛНР: главное из обращения Владимира Путина к россиянам>>

Пункты сбора гуманитарной помощи в Домодедове

© РИА Новости,   Максим Богодвид

- мкр. Центральный, ул. Советская, д. 8 (отделение «Единой России»). Помощь принимают по будням с 09:00 до 18:00;

- мкр. Центральный, Каширское ш., д. 70, 3-й этаж (Общественная палата Домодедова). Помощь принимают по будням с 09:00 до 18:00;

- пл. 30-летия Победы, д. 2 (МКЦ «Победа»). Помощь принимают ежедневно с 10:00 до 20:00;

- ул. Овражная, д. 1, корп. 2 (молодежное пространство «4К»). Помощь принимают ежедневно с 10:00 до 20:00;

- ул. Текстильщиков, д. 1/1 (Центр военно-патриотического воспитания). Помощь принимают ежедневно с 10:00 до 20:00.

- г. о. Домодедово, с. Ям, ул. Школьная, д. 14 (МЦТТ «Интеграл»). Помощь принимают ежедневно с 10:00 до 20:00.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе

  страница "Гуманитарная помощь. Балашиха" во ВКонтакте

- ул. Парковая, д. 7 (отделение «Единой России»);

- ул. Парковая, д. 2 (ледовый дворец «Арена Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина);

- мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 1А (стадион «Орион»).

Все пункты работают по будням с 08:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 21:00.

Прибытие беженцев из Донбасса в Подмосковье>>

Пункты сбора гуманитарной помощи в Подольске

- ул. Карла Маркса, д. 3/48 (помещение горкома КПРФ). Гуманитарную помощь можно передавать каждый вторник и пятницу с 17:30 до 19:30, в воскресенье — с 12:00 до 16:00. Узнать подробности можно по телефонам 8 (926) 284-54-19, 8 (496) 753-53-40;

- ул. Ульяновых, д. 1. Передавать помощь можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Королеве

- ул. Дзержинского, д. 7 (благотворительный фонд «Надежда»). Помощь принимают с четверга по воскресенье с 12:00 до 16:00.

Пункты на базе ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО

  Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

- Руза, Микрорайон, д. 10 (телефон: 8 (496) 272-08-29);

- Химки, ул. 9 Мая, 18Б (телефоны: 8 (495) 793-07-66; 8 (495) 793-09-88; 8 (926) 707-40-34);

- Одинцово, Можайское ш., д. 38, п. 6 (телефон: 8 (926) 823-57-10);

- Балашиха, пр-т Ленина, д. 7/1, каб. 1 (телефон: 8 (925) 591-40-33);

- Волоколамск, ул. Возмище, д. 20 (телефон: 8 (903) 281-95-22).

Прием гуманитарной помощи проходит по будням с 10:00 до 18:00 по предварительному звонку.

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БеженцыМоскваГуманитарная помощь
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