РИАМО - 9 мар. Сотрудниками столичного СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Малыш был найден в сумке на улице Перерва, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 30 и 106 УК РФ.

Ранее в сумке на автостоянке на юго-востоке Москвы был обнаружен ребенок. Новорожденный был госпитализирован в одну из столичных больниц, ему оказывают помощь медики.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение матери ребенка. Также следователи допрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.