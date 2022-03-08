РИАМО - 8 мар. «Панический шопинг» - частая реакция людей на экономическую неопределенность. Причин у такого поведения несколько, сообщила поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Ксения Паниди.

«Во-первых, мы можем начать следовать за толпой, то есть увидеть, что все совершают покупки и тоже начать это делать. Во-вторых, у нас может возникнуть ощущение, что скоро будет дефицит чего-либо. Когда наш мозг думает о дефиците чего-либо, то для него сразу же повышается ценность этого товара», - объяснила Паниди в интервью радио Sputnik.

Эмоциональные покупки не принесут облегчения, на самом деле станет только хуже, денег на реально необходимые вещи станет меньше. Наступит разочарование и сожаление.

Экономист посоветовала приобретать те вещи, которые были запланированы в долгосрочной перспективе.

«Например, если у вас был план на год, и он включал покупку холодильника, то стоит его купить. Если вы давно знали, что вещь вам нужна, то имеет смысл ее купить сейчас», - отметила Паниди.

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