РИАМО - 8 мар. Президент США Джо Байден заявил о введении запрета на импорт в Соединенные Штаты российских энергоносителей, сообщает Nation News.

Он отметил, что США понимают: их европейские союзники не смогут присоединиться к ограничениям на ввоз энергоносителей из РФ.

Байден подчеркнул, что США вводит санкции на поставки российских нефти и газа.

США вводят экономические санкции в отношении России из-за проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, решение о ее начале было вынужденным, так как требовалось защитить жителей ДНР и ЛНР от киевской агрессии.

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