РИАМО - 8 мар. Банк России решил не возобновлять 9 марта торги на Московской бирже в нескольких секциях, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, останутся закрытыми торги в секции фондового рынка, кроме тех, что относятся к режиму «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Помимо этого, не будут возобновлены торги в секции рынка СПФИ. В секции срочного рынка также не начнутся торги.

Исключениями станут торги по инструментам срочного рынка денежной секции, а именно валютные пары, товарной секции по драгметаллам и зеркальным контрактам на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45.

При этом торги на валютном, денежном рынке и рынке репо будут открыты в 10:00.

О том, как будет работать Московская биржа 10 марта, ЦБ РФ сообщит на своем сайте до наступления 09:00 этого дня.

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