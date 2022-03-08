РИАМО - 8 мар. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования восприятия россиянами проведения спецоперации Вооруженных Сил РФ на Украине. О своей поддержке спецоперации заявил 71% респондентов, сообщается на сайте центра.

О том, что российская спецоперация скорее проходит успешно, сказали 70% участников опроса. Затруднились дать свою оценку 16% респондентов.

Абсолютное большинство российских граждан – 84% – доверяют армии РФ.

Защиту России и предотвращение размещения военных баз НАТО на Украине назвали целью спецоперации 46% россиян. Еще 19% респондентов заявили, что она проводится для смены политического курса Украины, а 18% – для защиты русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Путин заявил, что срочники и резервисты не будут участвовать в спецоперации на Украине>>