РИАМО - 8 мар. Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что солдаты-срочники и резервисты не участвуют в военной спецоперации на Украине и не будут в нее вовлечены. Его слова приводятся в поздравлении российских женщин с 8 Марта на сайте Кремля.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России», - сказал Путин.

Он также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам солдат и офицеров, участвующих в спецоперации.

«Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что любовь к женщинам всегда была опорой и вдохновением для российских мужчин, именно она поддерживает их во времена тяжелых испытаний.

Отношения между Россией и Украиной резко обострились в феврале после эскалации конфликта на Донбассе. ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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