Жительница Амурской области получила астрономический счет за воду в 11,5 млн руб

30-летняя женщина из небольшого населенного пункта в Амурской области столкнулась с невероятной ситуацией — ей выставили счет на миллионы рублей за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал «112» .

30-летняя Лилия давно живет в Ярославле, но при этом регулярно платит за коммунальные услуги в своей небольшой квартире на родине — ее площадь составляет около 33 квадратных метров. Недавно она получила платежку, которая ее шокировала: сумма к оплате за водоснабжение составила 11,5 миллиона рублей. При этом жилье пустует уже много лет.

Согласно данным в квитанции, потребление холодной воды составило 100 миллионов литров. Для сравнения — это примерно 50% от объема Можайского водохранилища. Женщина сразу же связалась с коммунальной службой.

Теперь специалисты выясняют причины такого огромного начисления.

