Жителям Подмосковья рекомендуют передать показания приборов учета газа до 28 мая

«Мособлгаз» рекомендует жителям Подмосковья передавать показания приборов учета газа с 20-го по 28-е число каждого месяца во избежание задолженности и с целью корректного начисления платы, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Вносить показания удобнее всего через «Личный кабинет клиента» «Мособлгаза», как и контролировать расход газа.

В ведомстве напомнили, что существуют приборы учета газа, которые автоматически передают показания благодаря встроенному GSM-модулю, на них можно настроить автоплатеж.

Чтобы приборы учета показывали точные данные, необходимо выполнять поверку в сроки, установленные изготовителем. Межповерочный интервал в среднем составляет 10 лет. Уточнить информацию можно в техническом паспорте или в «Личном кабинете клиента». Заказать услуги поверки приборов учета газа можно в «Мособлгазе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.