Жителям Подмосковья рассказали о важности открытия окон при пользовании газом

Жители более 40 тыс. МКД Московской области пользуются газовым оборудованием — плитами, колонками и котлами. Однако далеко не все задумываются о важности правильной вентиляции помещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Что происходит при недостатке кислорода?

газовые устройства при сгорании выделяют углекислый газ и другие продукты горения;

недостаточный доступ кислорода приводит к неполному сгоранию газа, образованию большого количества угарного газа — невидимого и бесцветного, но чрезвычайно токсичного для организма.

Симптомы отравления могут включать головную боль, тошноту, слабость и потерю сознания.

Как предотвратить наступление неблагоприятных последствий?

Открытие окна или форточки позволяет обеспечить помещение свежим воздухом, обогащенным кислородом, необходимым для правильного процесса горения.

Следуйте простым правилам безопасности — берегите себя и близких!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.