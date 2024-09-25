Жителям Подмосковья рассказали, как сэкономить на оплате электричества
Фото - © фото: спецкор РИАМО/Автор фото: спецкор РИАМО
МосОблЕИРЦ разъясняет жителям Подмосковья все об услуге «электроснабжение» и дает рекомендации как сэкономить на оплате за электричество. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Плата за электроснабжение рассчитывается с учетом утвержденных тарифов, исходя из объема потребления электрической энергии. Тарифы на 2024 год установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 277-Р.
Потребление электроэнергии определяется несколькими способами:
- по показаниям счетчиков;
- по среднемесячному расчету — в случае непередачи данных, неисправности или отсутствия счетчика;
- по нормативам, если нет информации о среднемесячном потреблении.
Нормативы для жилых помещений утверждены Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 09.12.2014 N 162-РВ; для индивидуальных жилых домов — Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области № 736-РВ от 20.12.2019.
Счетчики электроэнергии и их замена
Ответственность за учет электроэнергии несут энергетические компании: в многоквартирных домах это гарантирующие поставщики, а в частных домовладениях — сетевые организации. Они обеспечивают отвечают за поверку и замену индивидуальных приборов учета. Также внедряются интеллектуальные счетчики, которые делают использование электроэнергии еще более удобным и экономичным. Новым потребителям системы устанавливают при технологическом присоединении, старое оборудование меняется по мере выхода из строя.
Как заменить электросчетчик
Если счетчик неисправен/похищен или истек срок межповерочного интервала, нужно оставить заявку на бесплатную замену/установку:
- жителям многоквартирных домов — в клиентском офисе МосОблЕИРЦ, в личном кабинет е или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- жителям индивидуальных жилых домов — в сетевой организации, к сетям которой присоединено домовладение.
Гарантирующий поставщик или сетевая организация должны бесплатно заменить счетчик в течение 6 месяцев.
Виды тарифного плана и экономия:
- одноставочный тариф — одинаковая стоимость элекроэнергии в любое время суток;
- дифференцированный тариф — с разделением по двум или трем зонам суток.
Временные интервалы для двух зон:
- Т1 — с 07:00 до 23:00;
- Т2 — с 23:00 до 07:00.
Временные интервалы для трех зон:
- Т1 — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;
- Т2 — с 23:00 до 07:00;
- Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.
Т1 — самые высокие тарифы, действуют в период пиковой нагрузки, Т3 — полупик, Т2 — тариф для ночных часов, когда энергопотребление падает и стоимость электричества снижается.
Дифференцированные тарифы выгоднее для «полуночников» и домов с электроотоплением, когда обогрев дома, стиральные и посудомоечные машины включается в ночные часы.
Как изменить тарифный план
Для смены тарифного плана достаточно обратиться в клиентский офис МосОблЕИРЦ с письменным заявлением и текущими показаниями счетчика по всем тарифным зонам.
Передача показаний счетчиков
Показания счетчиков потребления электроэнергии можно передать с 15 по 26 числа каждого месяца:
- через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или посредством чат-бота;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- в любом клиентском офисе расчетного центра;
- по телефону 8 (499) 444-01-00.
О том, как рассчитывается плата за электроэнергию на общедомовые нужды читайте на портале «Твой Домовой».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.