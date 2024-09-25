сегодня в 14:09

Жителям Подмосковья рассказали, как сэкономить на оплате электричества

МосОблЕИРЦ разъясняет жителям Подмосковья все об услуге «электроснабжение» и дает рекомендации как сэкономить на оплате за электричество. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Плата за электроснабжение рассчитывается с учетом утвержденных тарифов, исходя из объема потребления электрической энергии. Тарифы на 2024 год установлены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2023 № 277-Р.

Потребление электроэнергии определяется несколькими способами:

по показаниям счетчиков;

по среднемесячному расчету — в случае непередачи данных, неисправности или отсутствия счетчика;

по нормативам, если нет информации о среднемесячном потреблении.

Нормативы для жилых помещений утверждены Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 09.12.2014 N 162-РВ; для индивидуальных жилых домов — Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области № 736-РВ от 20.12.2019.

Счетчики электроэнергии и их замена

Ответственность за учет электроэнергии несут энергетические компании: в многоквартирных домах это гарантирующие поставщики, а в частных домовладениях — сетевые организации. Они обеспечивают отвечают за поверку и замену индивидуальных приборов учета. Также внедряются интеллектуальные счетчики, которые делают использование электроэнергии еще более удобным и экономичным. Новым потребителям системы устанавливают при технологическом присоединении, старое оборудование меняется по мере выхода из строя.

Как заменить электросчетчик

Если счетчик неисправен/похищен или истек срок межповерочного интервала, нужно оставить заявку на бесплатную замену/установку:

жителям многоквартирных домов — в клиентском офисе МосОблЕИРЦ, в личном кабинет е или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

жителям индивидуальных жилых домов — в сетевой организации, к сетям которой присоединено домовладение.

Гарантирующий поставщик или сетевая организация должны бесплатно заменить счетчик в течение 6 месяцев.

Виды тарифного плана и экономия:

одноставочный тариф — одинаковая стоимость элекроэнергии в любое время суток;

дифференцированный тариф — с разделением по двум или трем зонам суток.

Временные интервалы для двух зон:

Т1 — с 07:00 до 23:00;

Т2 — с 23:00 до 07:00.

Временные интервалы для трех зон:

Т1 — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;

Т2 — с 23:00 до 07:00;

Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

Т1 — самые высокие тарифы, действуют в период пиковой нагрузки, Т3 — полупик, Т2 — тариф для ночных часов, когда энергопотребление падает и стоимость электричества снижается.

Дифференцированные тарифы выгоднее для «полуночников» и домов с электроотоплением, когда обогрев дома, стиральные и посудомоечные машины включается в ночные часы.

Как изменить тарифный план

Для смены тарифного плана достаточно обратиться в клиентский офис МосОблЕИРЦ с письменным заявлением и текущими показаниями счетчика по всем тарифным зонам.

Передача показаний счетчиков

Показания счетчиков потребления электроэнергии можно передать с 15 по 26 числа каждого месяца:

через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или посредством чат-бота;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону 8 (499) 444-01-00.

О том, как рассчитывается плата за электроэнергию на общедомовые нужды читайте на портале «Твой Домовой».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.