Жителям Подмосковья рассказали, как рассчитывают плату за горячую воду в период отключения
В Московской области продолжается плановое отключение горячего водоснабжения. Даты отключения и возобновления подачи воды для вашего дома можно уточнить по указанной ссылке, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Как начисляется плата:
- Если установлены исправные счетчики, расчет производится по их показаниям. Чтобы избежать лишних начислений во время отключения, рекомендуется перекрыть кран горячей воды.
- При отсутствии индивидуального прибора учета плата определяется исходя из норматива потребления, числа проживающих и действующего тарифа.
Профилактические отключения горячей воды сроком до 14 дней уже учтены в тарифах, поэтому перерасчет в таких случаях не производится.
Сроки передачи показаний и даты поверки счетчиков можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.