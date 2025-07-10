Жителям Подмосковья рассказали, как рассчитывают плату за горячую воду в период отключения

ЖКХ

В Московской области продолжается плановое отключение горячего водоснабжения. Даты отключения и возобновления подачи воды для вашего дома можно уточнить по указанной ссылке, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как начисляется плата:

  • Если установлены исправные счетчики, расчет производится по их показаниям. Чтобы избежать лишних начислений во время отключения, рекомендуется перекрыть кран горячей воды.
  • При отсутствии индивидуального прибора учета плата определяется исходя из норматива потребления, числа проживающих и действующего тарифа.

Профилактические отключения горячей воды сроком до 14 дней уже учтены в тарифах, поэтому перерасчет в таких случаях не производится.

Сроки передачи показаний и даты поверки счетчиков можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.