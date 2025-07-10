Жителям Подмосковья рассказали, как рассчитывают плату за горячую воду в период отключения

В Московской области продолжается плановое отключение горячего водоснабжения. Даты отключения и возобновления подачи воды для вашего дома можно уточнить по указанной ссылке , сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как начисляется плата:

Если установлены исправные счетчики, расчет производится по их показаниям. Чтобы избежать лишних начислений во время отключения, рекомендуется перекрыть кран горячей воды.

При отсутствии индивидуального прибора учета плата определяется исходя из норматива потребления, числа проживающих и действующего тарифа.

Профилактические отключения горячей воды сроком до 14 дней уже учтены в тарифах, поэтому перерасчет в таких случаях не производится.

Сроки передачи показаний и даты поверки счетчиков можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.