Жителям Подмосковья рассказали, как погасить долг за вывоз мусора через QR-код

Региональный оператор Чеховского кластера предлагает жителям оплачивать коммунальную услугу «Обращение с ТКО» по QR-коду, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для оплаты услуги по QR-коду необходимо знать номер своего лицевого счета и сумму ежемесячного платежа или задолженности по коммунальной услуге «Обращение с ТКО».

QR-код для оплаты можно найти на официальном сайте регоператора. Код также размещен на досудебных уведомлениях.

Задать вопрос или уточнить сумму задолженности, а также свой лицевой счет можно по телефону горячей линии: +7 (800) 234-36-70.

Альтернативный вариант — посетить офисы компании лично по адресам: Чехов, ул. Почтовая, д. 30; Подольск, пр. Ленина, д. 97; Серпухов, ул. Екатерины Дашковой, д. 6

Запросить счет на оплату можно также по реквизитам. Для этого нужно обратиться c запросом на официальную почту: mo@msk-nt.ru, указать адрес и ФИО.

Регоператор призывает жителей вносить плату за вывоз твердых коммунальных отходов своевременно. Если не оплачивать полученную коммунальную услугу ежемесячно, задолженность с учетом пени и судебных издержек будет взыскана в судебном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.