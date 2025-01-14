Жителям Подмосковья рассказали, как пени за неуплату могут увеличить коммуналку

С 2022 года правительство Российской Федерации ограничило размер пени за несвоевременную и неполную оплату ЖКУ и взноса на капремонт. Пени на сумму долга начислялись по фиксированной ключевой ставке 9,5%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С января 2025 года это ограничение больше не применяется и при начислении пени учитывается текущая ключевая ставка ЦБ РФ. В настоящий момент ее размер — 21%.

Как начисляются пени. Рекомендованный срок оплаты ЖКУ — до 10 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом.

Если счет вовремя не оплачен или оплачен не полностью, начиная с 31 дня просрочки платежа поставщики — управляющие или ресурсоснабжающие организации — могут принять решение о начислении пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки в процентах от суммы платежа. В первые три месяца это 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91 дня просрочки — 1/130 ставки.

Как не удорожать платеж. Чем дольше не оплачен счет, тем больше пени. Каждый день просроченного платежа увеличивает итоговую сумму к оплате.

В платежных документах МосОблЕИРЦ указаны рекомендованные сроки и способы оплаты ЖКУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.