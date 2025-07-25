Жителям Подмосковья рассказали, как экономить энергию в знойные дни

Фото - © Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе вновь установится жаркая погода. В такую пору энергопотребление традиционно растет — во многом из-за активного использования кондиционеров и вентиляторов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для того, чтобы снизить нагрузку на сеть и счета за электричество, Минэнерго Подмосковья рекомендует придерживаться простых правил энергосбережения, что также поможет продлить срок службы техники и не перегреть дом:

Замените лампы накаливания на светодиодные — они экономят до 80% электроэнергии, не нагреваются и не повышают температуру в доме. Также регулярно протирайте лампочки от пыли — она снижает яркость.

Гасите свет, выходя из комнаты — так меньше нагрузки на электросеть. Также можно поставить датчики движения или выключатели с таймером.

Не включайте все сразу. Утюг, духовка и др. создают жару в доме и увеличивают нагрузку на сеть. Желательно пользоваться ими поочередно.

Увлажнение снижает жару. Пульверизатор или увлажнитель помогут освежить воздух и уменьшить потребность в кондиционере. Сбрызните водой шторы — это тоже охладит комнату.

Чтобы холодильник не перегревался:

не держите дверцу холодильника открытой дольше, чем нужно;

ставьте холодильник подальше от источников тепла и оставляйте вокруг немного свободного места;

проверьте уплотнитель: если зажатый дверцей лист бумаги легко вытянуть — герметичность нарушена;

если нет функции no-frost, регулярно размораживайте холодильник, не допуская образования льда;

раз в год очищайте змеевик сзади от пыли и грязи.

Совместные действия потребителей влияют на устойчивость системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

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