Жителям Подмосковья объяснили, как добиться выполнения ремонта подъезда от УК

К основным задачам текущего ремонта относятся: обновление покрытий стен и потолков, замена или ремонт напольного покрытия, замена стекол и оконных рам, а также обновление почтовых ящиков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Кроме того, в рамках текущего ремонта могут проводиться работы по восстановлению поручней и лестниц, ремонту крыльца, козырька и дверей, ремонту мусоропроводов. Также текущий ремонт может включать замену электроламп и ремонт электропроводки.

Такие работы финансируются из средств, которые управляющая компания собирает с жильцов в качестве платы за содержание мест общего пользования. Текущий ремонт поддерживает порядок и улучшать условия проживания в доме, однако иногда добиться его проведения бывает непросто.

Нужно провести собрание собственников. Стоит собрать общий совет жильцов и составить список требуемых работ. Необходимо обсудить все детали с соседями заранее.

Далее рекомендуется подготовить и направить коллективное заявление в управляющую компанию. Стоит уточнить требования и убедиться, что документ зарегистрирован с присвоением номера и подписью ответственного лица.

В соответствии с законом, управляющая компания обязана ответить в течение 30 дней.

В целях контроля выполнения всех запланированных работ по текущему ремонту можно назначить ответственное лицо, действующее от имени совета дома.

Подписывать акт приемки нужно только после того, как все работы будут выполнены в полном объеме, включая уборку строительного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.