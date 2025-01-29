Жителям Подмосковья напомнили три простых шага для подготовки дома к пуску газа

Прежде чем специалисты «Мособлгаза» выполнят пуско-наладочные работы и подключат дом к газоснабжению, собственнику домовладения необходимо его подготовить к приему газа, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Услуги по подготовки дома к газу выполняет специализированная строительная организация, которую собственник должен нанять самостоятельно — это шаг 1.

Шаг 2— смена типа отопления, которую произведет нанятая организация.

При печном отоплении специалисты выполнят обвязку топочной, смонтируют контур заземления, системы вентиляции и дымоудаления, демонтируют печь.

При установленном электрокотле смонтируют или проверят действующую систему вентиляции, монтируют контур заземления, выполняют переустройство действующей системы отопления.

При отоплении сжиженным газом, производят замену форсунок газового котла, монтаж или проверку действующей системы вентиляции, монтаж или проверку контура заземления.

Далее необходимо перейти к шагу 3 — обратиться в ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество), которое произведет проверку дымоходов и вентиляционных каналов и выдаст акт. При выполнении пуско-наладочных работ данный акт необходимо предоставить газовщикам. При отсутствии акта пуск газа невозможен, так как противоречит нормам безопасности.

Чтобы подключить дом к газу, необходимо подать заявку с помощью интерактивной карты газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.