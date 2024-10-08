Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при использовании газа в быту

В связи с частыми случаями нарушения норм эксплуатации газовых плит в домах и квартирах специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминают о важности соблюдения правил пользования газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из основных нарушений является отсутствие договора с АО «Мособлгаз» на проведение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. За это физическим лицам может грозить административная ответственность со штрафом до 10 тыс. рублей.

Также к нарушениям относится переустройство системы вентиляции при перепланировке жилого помещения. Все работы необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, а для их проведения требуется наличие соответствующего проекта.

Собственники осуществляющие несогласованную перепланировку могут быть привлечены к ответственности согласно статье 7.21 КоАП РФ.

В случае выявления незаконной перепланировки суд может вынести решение о приведении жилого помещения в первоначальное состояние.

Отсутствие договора с АО «Мособлгаз», недопуск сотрудников компании для проведения проверки, а также наличие неисправной системы вентиляции могут стать основанием для приостановки подачи газа до устранения всех выявленных нарушений.

Специалисты напоминают, что бытовой газ — источник повышенной опасности. Жителей региона просят соблюдать правила при использовании газа в быту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.