Жителям Одинцова восстановили подачу газа в квартиры

На территории Одинцовского городского округа в поселке Часцы подрядной организацией «Мособлгаз» — «Прометей Плюс» проведены работы по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО в домах № 25, 26, 27 и 29. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В одной из квартир было обнаружено, что при самовольной замене собственником проточного газового водонагревателя во внутренний и вводный газопровод попала вода.

В соответствии с требованиями пунктов 77 и 78 правил № 410 по обеспечению газовой безопасности специализированной организацией прекращена подача газа в 38 квартирах.

Ведомством был взят на контроль вопрос восстановления газоснабжении. Сотрудники территориального отдела № 5 обеспечили взаимодействие УК «Одинцовская теплосеть», подрядной организацией «Мособлгаз» — «Прометей Плюс» и собственника жилого помещения.

Проведены аварийно-восстановительные работы по удалению воды из газопровода. Газоснабжение в домах восстановлено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.