Жители Сургута пожаловались на неубранные тротуары
Жители Сургута сообщили о неубранных тротуарах в разных районах города. По словам горожан, у домов № 7 и 9 по улице Университетской снег не чистят уже четыре дня, сообщает Сургут Информ.
Горожане регулярно жалуются на качество уборки снега. По их словам, проблемы возникают в разных частях города, что говорит о системном характере ситуации.
В распоряжении редакции появились фотографии, подтверждающие трудности для пешеходов и водителей.
Одна из местных жительниц рассказала, что у домов № 7 и 9 по улице Университетской пешеходные дорожки остаются под снегом уже четвертые сутки.
«Людям с колясками приходится идти по проезжей части, рядом детский сад и детская больница, а пожилые люди перелезают через сугробы», — сообщила собеседница издания.
По словам жителей, неочищенные тротуары создают угрозу для безопасности пешеходов.
