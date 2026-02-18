Жители Сургута пожаловались на неубранные тротуары

сегодня в 22:25

Жители Сургута сообщили о неубранных тротуарах в разных районах города. По словам горожан, у домов № 7 и 9 по улице Университетской снег не чистят уже четыре дня, сообщает Сургут Информ .

Горожане регулярно жалуются на качество уборки снега. По их словам, проблемы возникают в разных частях города, что говорит о системном характере ситуации.

В распоряжении редакции появились фотографии, подтверждающие трудности для пешеходов и водителей.

Одна из местных жительниц рассказала, что у домов № 7 и 9 по улице Университетской пешеходные дорожки остаются под снегом уже четвертые сутки.

«Людям с колясками приходится идти по проезжей части, рядом детский сад и детская больница, а пожилые люди перелезают через сугробы», — сообщила собеседница издания.

По словам жителей, неочищенные тротуары создают угрозу для безопасности пешеходов.

