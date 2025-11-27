Жители Солнечногорска могут выбрать УК для повышения качества жилищных услуг

На базе МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» создана новая муниципальная управляющая компания, которая предоставит жителям альтернативу в выборе организации для обслуживания многоквартирных домов. Деятельность компании будет осуществляться по единым стандартам качества, утвержденных администрацией округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти стандарты охватывают весь спектр работ по содержанию и эксплуатации жилого фонда — от уборки подъездов и прилегающих территорий до осуществления ремонта и подготовки домов к отопительному сезону. Муниципальная УК может напрямую взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, такими как водоканал и электросети. Подобный подход позволяет значительно минимизировать риски возникновения задолженностей и предотвращать перебои в поставках коммунальных услуг для населения.

«В настоящее время МБУ «ДЕЗ» проводит собрания с жильцами, принявшими решение о смене управляющей компании. На них им детально рассказывают о дальнейших планах работ и процедуре перехода», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Для получения консультаций по вопросам перехода на обслуживание, а также уточнения условий оказания услуг, жители округа могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» по телефону: 8 (496) 263-86-52.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.