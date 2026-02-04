Жители поселка Запрудный в Коломне могут подать заявки на бесплатную газификацию

В поселке Запрудный городского округа Коломна завершено строительство газораспределительных сетей по губернаторской программе газификации. В 2024 году Мособлгаз ввел газопроводы в эксплуатацию и поставил их на баланс, что позволило начать прием заявок на бесплатное подведение газа к участкам.

Жители могут подать заявку на подключение к газовым сетям через личный кабинет Мособлгаза, на портале Единого оператора газификации или на региональном портале государственных и муниципальных услуг РПГУ.

Для льготных категорий граждан, желающих воспользоваться региональными субсидиями на газификацию, заявку необходимо оформлять только через портал РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.