Жители Подмосковья стали реже жаловаться на дорожные ямы

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в регионе наблюдается положительная динамика по количеству жалоб на ямы на дорогах.

«Задача у „Мосавтодора“ — устранить не менее 2,2 тыс. жалоб, а у муниципалитетов — не менее 2 тысяч. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас положительная динамика: жалоб значительно меньше, но мы не строим для себя иллюзий. <…> Здесь важно увеличивать темп работ», — сказал Сибатулин на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев сообщил, что ямочный ремонт на дорогах Подмосковья нужно начать оперативно и сопровождать эти мероприятия весь сезон.

«Традиционно количество жалоб на ямы на дорогах весной увеличивается. Нам важно понять, как дорожные службы переходят на весенний режим работы, и, конечно же, важно оперативно начать ямочный ремонт, в первую очередь аварийные ямы», — сказал глава региона.

