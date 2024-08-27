Жители Подмосковья смогут перенести срок капремонта дома с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в Жилищный кодекс Российской Федерации вступят в силу важные изменения, касающиеся прав собственников многоквартирных домов. Теперь жильцы смогут самостоятельно инициировать проведение технического обследования своего дома и на основании его результатов влиять на сроки проведения капитального ремонта, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.

Для принятия решения о проведении обследования необходимо провести общее собрание собственников, на котором как минимум две трети жильцов должны проголосовать «за». Обследование позволит выявить состояние таких элементов дома, как кровля, чердак, подвал, фасад, лифты, лестничные холлы, а также общедомовые инженерные системы (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и пожарной безопасности).

Проводить техническое обследование могут только члены саморегулируемых организаций. Для обеспечения надежности, собственникам рекомендуется проверять, включена ли выбранная компания в реестр членов СРО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.