Жители Подмосковья посетили 180 обучающих семинаров

В 2025 году на территории муниципалитетов Подмосковья прошло более 180 семинаров. Среди участников — активные жители, школьники и все желающие, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Занятия были организованы по трем темам:

«Проактивное ЖКХ» — 83 семинара о договорах управления, советах домов и оптимизации расходов. Свыше 60 из них прошли для членов клуба «Активное долголетие».

«ПРО ОСС» — 60 семинаров о правилах проведения общих собраний собственников

«Финансовая грамотность» — 38 лекций для школьников и студентов.

Особенно активно участвовали жители Сергиево-Посадского, Богородского, Пушкинского, Наро-Фоминского, Истринского округов и Шатуры.

Среди молодежи лидерами стали учащиеся из Богородского, Раменского округов, Электростали и Люберец.

«Особое внимание всегда уделяем информированию жителей, будь то текущие ремонтные работы, модернизация объектов по госпрограмме или внедрение цифровых проектов. Всегда используем максимальное число каналов. Это и информационные стенды, и общедомовые чаты, чат-бот по вопросам капитального ремонта, оповещения в социальных сетях муниципалитетов. Наши общественники в этой части главная сила. В рамках семинаров, как одного из способов информирования, лекторы доносят значимость инициатив», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Участники семинаров получили полезные материалы, а сдавшие итоговое тестирование — электронные сертификаты. Проект доказал востребованность экспертных знаний в сфере ЖКХ и готовность жителей применять их на практике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.