Жители Подмосковья получили по 3999 рублей за оплату коммуналки

МосОблЕИРЦ подвел итоги июльской акции «Удача в быстрых платежах». Счастливые победители уже определены. Генератор случайных чисел выбрал 10 лицевых счетов, каждый из которых получит денежный приз в размере 3 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В розыгрыше участвовали все жители Подмосковья, которые в июле оплатили коммунальные счета через Систему быстрых платежей (СБП) в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Победители акции:

90262195

33111828

90202494

81114207

80478890

91112957

85090589

83001048

87417005

88989412

Каждому победителю будет зачислено 3 999 рублей на лицевой счет для дальнейшей оплаты коммунальных услуг. Акция завершилась, но возможности быстро и без комиссии оплачивать коммунальные счета остаются доступными.

Оплатить квитанции можно через СБП в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через электронные счета из электронной почты, а также по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте. Дополнительно доступны и другие способы оплаты, такие как посещение клиентских офисов расчетного центра или использование мобильных приложений банков.

Узнать о других акциях МосОблЕИРЦ и выиграть призы можно здесь.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.