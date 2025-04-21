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Жители Подмосковья получат бонусы за вход в МосОблЕИРЦ

С 21 по 27 апреля жители Подмосковья — клиенты МосОблЕИРЦ могут получить коммунальные бонусы не только после оплаты счета, но при каждом входе в личный кабинет или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

На странице программы«Коммунальный бонус» — 90 выгодных предложений: онлайн-гипермаркеты и образование, путешествия и доставка, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое.

Здесь можно забронировать отель, заказать детские товары или лекарства со скидкой, оформить бесплатную подписку в онлайн-кинотеатре и т. д.

Количество входов и купонов не ограничено.

Как получить бонусы?

— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

— выберите любое количество бонусов;

— примените бонусы при оформлении покупки.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.