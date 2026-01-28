Жители Подмосковья подали почти 10 тысяч онлайн-заявок на обслуживание газа в 2025 году

Почти 10 тысяч заявлений на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по заключению договора на техническое обслуживание газового оборудования доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

После оформления договор поступает в личный кабинет заявителя, а подписать его можно с помощью Госключа. Заключенный договор в электронном виде сохраняется на портале, что позволяет дистанционно заказывать ремонт или замену газового оборудования, поверку счетчиков газа, а также возобновление подачи газа после устранения неполадок.

Подать электронное заявление могут физические лица — собственники или наниматели жилого дома либо квартиры в многоквартирном доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.