Жители Подмосковья могут заказать ремонт и замену газового оборудования онлайн

Многие услуги, связанные, в том числе, с вызовом мастера для ремонта и замены газового оборудования, доступны жителям Подмосковья на региональном портале госуслуг. С начала этого года через сервис уже поступило 16 заявок на ремонтные работы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Чаще всего заявителям требовалась замена оборудования — газовых плит и водонагревателей, срок эксплуатации которых истек. Также жители просили обновить элементы самого газового оборудования — гибкую подводку и сопло газовых горелок в плитах.

Для того, чтобы заказать услугу через портал, понадобится всего лишь указать свой лицевой счет. Узнать его номер можно в личном кабинете клиента на сайте «Мособлгаз» или по телефону: +7 (495) 122-40-04.

В перечень работ по ремонту входят:

услуги слесаря;

отключение старого и установка нового оборудования;

регулировка и наладка установленных приборов;

подключение нового оборудования к газоснабжению.

С момента оформления и обработки заявки ремонтная бригада выезжает на место в течение суток. Можно также согласовать конкретный удобный день для выезда специалистов.

На регпортале можно также: заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, оформить перерасчет размера платы за газ, а также переоформить договор о поставке газа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.