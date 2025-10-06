Жители Подмосковья могут выиграть 1500 рублей на ЖКУ

В Подмосковье проходит акция «Счастливая подписка», которая позволяет жителям экономить на коммунальных платежах. Для участия необходимо оформить подписку на электронный счет и рассылку МосОблЕИРЦ. Ежемесячно 20 победителей получают по 1 500 рублей, которые зачисляются на их лицевой счет для расчета за ЖКУ.

Стать участником можно через личный кабинет на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого в разделе «Платежи» нужно активировать опцию получения документов в электронном виде и указать e-mail, а в «Профиле» — подписаться на рекламно-информационную рассылку.

Акция продлится до 25 декабря 2025 года. Уже известны октябрьские победители, номера лицевых счетов которых: 91689664, 88545304, 89111128, 91613680, 33815485, 88591727, 34575685, 34499560, 34558039, 88987898, 87319244, 81606068, 32768624, 91544155, 10105127, 91367748, 89883747, 81735308, 91682303, 81735847. Следующий розыгрыш запланирован на ноябрь. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.