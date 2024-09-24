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Жители Подмосковья могут выиграть 1,5 тыс ежемесячно за отказ от бумажных счетов

В Подмосковье определились очередные победители акции «Счастливая подписка», которая мотивирует жителей региона переходить на электронные счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В августе среди участников, подписавшихся на доставку счетов, генератор случайных чисел выбрал 10 лицевых счетов: 87009291, 20020027, 33901440, 91275031, 91387070, 91537918, 39973304, 34015960, 33724737 и 86921688. Каждый победитель получит 1500 рублей на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг.

Акция продолжается, и принять участие в следующем розыгрыше может любой житель Подмосковья, оформивший подписку на электронный счет вместо бумажных квитанций.

Чем электронный счет лучше бумажного?

Доставляется на электронную почту в день формирования;

Доступен для скачивания в любой момент и за любой период;

Не теряется и не портится, в отличие от бумажных документов;

Сохраняет деревья и снижает объемы бумажных отходов;

Полностью соответствует юридическим нормам и имеет ту же силу, что и бумажный документ;

Легко оплачивается в личном кабинете без банковской комиссии.

Как принять участие в акции?

Подпишитесь на электронный счет в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Подключитесь к рекламно-информационной рассылке, выбрав эту опцию в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвинуть бегунок вправо.

Акция «Счастливая подписка» продлится до 31 декабря 2024 года, розыгрыши призов будут проводиться каждый месяц. В октябре случайный генератор чисел снова определит 10 победителей. Не упустите шанс выиграть 1500 рублей!

Ознакомиться с подробностями акции можно ЗДЕСЬ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.