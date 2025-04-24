Жители Подмосковья могут узнать дату проверки газа на регпотале

Уведомление о проведении планового технического обслуживания газового оборудования будет приходить жителям Подмосковья в личный кабинет на регпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Первые уведомления будут направлены пользователям регпортала уже в конце апреля. В них будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу. Там же можно будет сразу же дать согласие на получение акта выполненных работ в электронном формате. Для этого нужно заполнить простую онлайн-форму», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области осуществляется раз в год по утвержденному графику. Теперь за месяц до начала работ собственники получат уведомление в своем личном кабинете регионального портала с указанием точной даты и времени обслуживания по их адресу.

«Благодаря новой функции на регпортале жители заранее узнают о планируемом техобслуживании и смогут спланировать свое время. А еще им не нужно будет хранить бумажный акт — он появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня после проведения работ, никогда не потеряется и всегда будет под рукой», — добавила Куртяник.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным Правительством. В рамках эксперимента жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену оборудования, а также на поверку приборов учета и возобновление подачи газа. Подписывать документы, включая договор и акты выполненных работ, можно в личном кабинете с помощью электронной подписи. Кроме того, после оказания услуг жители могут оценить качество работы специалистов газовой службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.