Жители Подмосковья могут оценить техобслуживание газа на сайте «Мособлгаза»

Плановое техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год по заранее утвержденному графику . Оценить качество предоставленной услуги сотрудниками «Мособлгаза» теперь можно на сайте mosoblgaz.ru . Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

После введения своего адреса по пятибалльной шкале можно оценить такие аспекты качества оказания услуги как: полнота объема выполненных работ / тщательность проверки, время оказания услуги, квалификация, вежливость, доброжелательность сотрудника.

Это позволяет повысить уровень удобства взаимодействия жителей с «Мособлгазом» как с единым оператором техобслуживания в регионе, увидеть слабые места, чтобы повысить качество предоставления жителям услуги.

Также в новом разделе на сайте «Мособлгаза» можно оценить работу газовых участковых, а также оставить отзыв. Здесь же есть ответы на часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.

В Подмосковье 40 тыс. многоквартирных домов с газом, то есть более 2 млн квартир. С 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах в Подмосковье проводит «Мособлгаз».

За общедомовое газовое оборудование отвечают управляющие организации. Они должны заключать договор на диагностику и техобслуживание, проводить регулярные осмотры, чистить вентканалы и дымоходы, красить фасадные газопроводы в местах шелушения и коррозии.

Обязанности собственников и нанимателей жилья: иметь договор на техобслуживание ВКГО и обеспечить доступ специалистов для ежегодного техосмотра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.