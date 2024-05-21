Жители Подмосковья могут оценить техобслуживание газа на сайте «Мособлгаза»
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Плановое техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год по заранее утвержденному графику. Оценить качество предоставленной услуги сотрудниками «Мособлгаза» теперь можно на сайте mosoblgaz.ru. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
После введения своего адреса по пятибалльной шкале можно оценить такие аспекты качества оказания услуги как: полнота объема выполненных работ / тщательность проверки, время оказания услуги, квалификация, вежливость, доброжелательность сотрудника.
Это позволяет повысить уровень удобства взаимодействия жителей с «Мособлгазом» как с единым оператором техобслуживания в регионе, увидеть слабые места, чтобы повысить качество предоставления жителям услуги.
Также в новом разделе на сайте «Мособлгаза» можно оценить работу газовых участковых, а также оставить отзыв. Здесь же есть ответы на часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа в быту.
В Подмосковье 40 тыс. многоквартирных домов с газом, то есть более 2 млн квартир. С 1 января 2024 года техобслуживание газового оборудования в многоквартирных домах в Подмосковье проводит «Мособлгаз».
За общедомовое газовое оборудование отвечают управляющие организации. Они должны заключать договор на диагностику и техобслуживание, проводить регулярные осмотры, чистить вентканалы и дымоходы, красить фасадные газопроводы в местах шелушения и коррозии.
Обязанности собственников и нанимателей жилья: иметь договор на техобслуживание ВКГО и обеспечить доступ специалистов для ежегодного техосмотра.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.