Жители Подмосковья могут онлайн узнать о сроках включения света после отключения

В Подмосковье запустили в работу онлайн сервис по информированию населения об аварийных отключениях электроэнергии. Теперь каждый житель региона может быстро получить актуальную информацию о временных ограничениях электроснабжения, связанных с технологическими нарушениями на сетях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Информация доступна на официальном сайте компании «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» в специальной вкладке «Плановые и аварийные отключения», а также в группе «Мособлэнерго» в Telegram.

«Для удобства жителей Подмосковья мы создали специальный онлайн сервис на сайте энергосетевой компании «Мособлэнерго», чтобы в режиме реального времени люди могли узнать, почему у них нет электричества и когда его восстановят. При наличии аварийных отключений на странице отображаются сведения о городском округе, населенном пункте и улицах, потребителей которых затронуло аварийное отключение, дата и время отключения, а главное — прогнозируемое время восстановления электроснабжения», — отметил вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Информация об отключениях своевременно актуализируется специалистами компании. По завершении восстановительных работ сведения об аварийных отключениях удаляются из раздела автоматически.

Сведения о возможных плановых (не аварийных) отключениях электроэнергии также можно быстро найти на сайте в той же вкладке «Плановые и аварийные отключения». Эти сведения также доступны для подписчиков аккаунтов @mosoblenergo24 в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Воспользоваться удобным способом получения информации о предстоящих плановых (не аварийных) отключениях можно и через специальный Telegram-бот. Подписаться на него можно по ссылке или через поиск по чатам в Telegram, QR-код для подключения к боту также размещен на официальном сайте «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.