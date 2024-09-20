Жители Подмосковья 26 сентября обсудят будущее ЖКХ с властями

26 сентября в 16:00 в Доме культуры «Пушкино» состоится открытая трибуна для жителей городских округов: Звездный городок, Королев, Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Фрязино и Щелково. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Встреча пройдет в формате открытого обсуждения, где жители смогут задать вопросы и получить ответы от представителей власти и коммунальных служб.

Основные темы обсуждения:

модернизация коммунальной инфраструктуры, включая планы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в своих городских округах на текущий год и долгосрочную перспективу;

реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на текущий и будущие годы;

обсуждение вопросов ЖКХ, энергетики, состояния сетей и ресурсоснабжения.

В мероприятии примут участие депутаты Мособлдумы, представители министерства жилищно-коммунального хозяйства, фонда капитального ремонта Московской области, энергетики, содержания территорий и государственного жилищного надзора, Общественной палаты, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Также на обсуждение приглашены представители администраций городских округов и члены ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

«Открытый диалог с жителями — это важный инструмент в нашей работе. Прямое общение позволяет нам лучше понять потребности населения и оперативно решать вопросы по модернизации и ремонту коммунальной инфраструктуры. В 2024 году мы запланировали масштабные работы по улучшению всех систем ЖКХ, что значительно повысит качество жизни наших граждан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Эта встреча предоставляет жителям уникальную возможность напрямую обратиться к руководителям и специалистам, ответственным за реализацию программ в сфере ЖКХ. Важно отметить, что модернизация коммунальной инфраструктуры играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта проживания, а также в долгосрочном развитии региона.

Место проведения: г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 3, Дом культуры «Пушкино», дата и время — 26 сентября 2024 года, 16:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.